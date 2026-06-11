VIDEO / Mladi Nizozemac odservirao ispod ruke, a brzinomjer izmjerio brzinu od 638 kilometara na sat?!

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U četvrtak popodne Daniil Medvedev je igrao svoj meč drugog kola na ATP 250 turniru u Hertogenboschu gdje mu je protivnik bio mladi Nizozemac Thijs Boogaard. Nakon prvog seta rezultat je bio 6:3 za Rusa da bi u drugom setu Boogaard imao break prednosti. U velikoj opasnosti da tu prednost ispusti bi je u četvrtom gemu seta kada je Medvedev imao dvije vezane break lote. Tada je Nizozemac napravio hrabar potez odserviravši ispod ruke te je na kraju osvojio poen i smanjio na 30-40. Ono što je zanimljivo je da je brzinomjer, inače najsporiji mogući servis u tenisu, uspio izmjeriti nevjerojatnu brzinu od 638 kilometara na sat. Ta brzina bila bi brža od najbržeg vlaka na svijetu koji uspijeva doseći brzinu od 603 kilometara na sat, a dvostruko od te brzine bi probilo zvučni zid.

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