Dodig: Čekamo izvlačenje da Francuzi otkriju karte

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Izvlačenje parova za susret Hrvatske i Francuske u Davis Cupu bit će u četvrtak u 13 sati u Čepinu i tada će biti razjašnjene dvojbe protiv koga će igrati Marin Čilić i Dino Prižmić u pojedinačnim mečevima u petak.

Mate Pavić i Nikola Mektić jasna su opcija za subotnji meč parova, a s francuske strane daleko je više nepoznanica, iako je sigurno da će u paru nastupiti Pierre-Hugues Herbert, koji se može pohvaliti osvajanjem sva četiri Grand Slam turnira u toj konkurenciji.

“Sve je super u našoj reprezentaciji! Svi su zdravi i mislim da smo dobro odradili treninge ovih nekoliko dana. Podloga je odlična, uvjeti dosta dobri, svi su spremni i u dobrom raspoloženju. Čekamo mečeve”, kaže izbornik Ivan Dodig koji je otkrio što očekuje s francuske strane što se tiče ždrijeba.

“Bit će zanimljivo. Malo smo analizirali, a što se tiče parova vjerujem da će u postavi biti Pierre-Hugues Herbert i Benjamin Bonzi. Očekujem i da će Bonzi prvog dana igrati protiv Marina. Što se tiče protivnika koji će čekati Dinu Prižmića nisam baš siguran hoće li to biti Corentin Moutet ili Giovanni Mpetshi Perricard. Nekako više naginjemo na Perricarda”, dodao je Dodig, kazavši što vidi kao najveću prijetnju francuskog sastava za našu reprezentaciju.

“Generalno imaju izbor tenisača koji igraju različitim stilom. Odnosno, mogu birati s kojim će se stilom suprotstaviti određenom igraču s naše strane. Imaju u Perricardu igrača s vrhunskim servisom, Moutet igra sasvim drugačije, sporije, s više ‘igrica’, dolazi više naprijed, igra skraćene lopte… Imaju puno varijacija. Bit ćemo pametniji nakon ždrijeba, tada ćemo raditi analizu“, rekao je Dodig.

Bit će ovo peti susret Davis Cupa u Osijeku, a u dosadašnja četiri hrvatska reprezentacija ostvarila je tri pobjede. Pobjednik ovog okršaja će izboriti plasman u četvrtfinale (igra se u studenom u Bologni u Italiji), te se tako za još korak primaknuti osvajanju naslova svjetskog momčadskog teniskog prvaka. Hrvatska je do sada dva puta osvojila Davis Cup, a upravo ove sezone navršava se 20 godina od prvog naslova u Bratislavi.

