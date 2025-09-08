Dodig mijenja Ćorića u Davis Cupu

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

Borna Ćorić je nedavno otkazao nastup na Davis Cupu zbog ozljede ramena, a sada je Ivan Dodig odabrao tko će ga zamijeniti u ogledu s Francuskom u Osijeku.

Međugorac je odabrao svog prezimenjaka Mateja. 20-godišnji Osječanin je sezonu počeo lošije nego što se nadao, ali je u ljetnoj fazi teniskih turnira osvojio svoj premijerni Challenger u Trstu.

Imao je solidan nastup u Sofiji, a pružio je i dobar otpor na ATP 250 turniru u Umagu protiv Francesca Passara. Dodig je trenutno na 258. poziciji ATP ljestvice te je trenutno šesti reket Hrvatske.

Dodig je već nastupio u Davis Cupu za Hrvatsku te je trenutno na omjeru 1-1. Upisao je pobjedu protiv Viliusa Gaubasa dok je poražen od Norberta Gombosa. Oba meča nisu imala rezultatski značaj jer je Hrvatska već osigurala pobjede u tim susretima.

