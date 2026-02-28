Pavić i Arevalo ostali bez naslova u Dubaiju

Hrvatski tenisač Mate Pavić nije sa Salvadorcem Marcelom Arevalom uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Dubaiju u konkurenciji parova, uspješniji od njih su u finalu bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten sa 7:5, 7:5.

Pavić je tako ostao na 42 osvojena turnira u karijeri, a ovo mu je bio 76. nastup u finalu, prvi još od svibnja prošle godine kada je s Arevalom osvojio naslov pobjednika.

Za Heliovaaru i Pattena ovo je već treći naslov u 2026. godini, nakon Adelaidea na startu sezone te Dohe prošloga tjedna.

U prvom setu oba su para držala početni udarac do 6:5 za Finca i Britanca. Pavić je na svom servisu stigao do 40:15 samo da bi izgubio tri poena zaredom. Ključnim se pokazao veliki promašaj voleja Arevala kod 40:30.

Pavić i Arevalo rano su u drugom setu pali u zaostatak, ali su se uspjeli oporaviti, kod zaostatka 4:5 su čak i spasili prvu meč-loptu suparnika, ali Heliovaara i Patten su nizom odličnih reterna kod svog vodstva 6:5 osigurali četiri nove vezane meč-lopte od kojih su iskoristili drugu.

U ožujku Pavića i Arevala čeka zahtjevan posao jer brane veliki broj bodova koji su osvojili trijumfima na ATP 1000 turnirima u Indian Wellsu i Miamiju.

