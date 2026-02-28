Medvedev ‘nikad lakše’ do titule, ovo mu se dogodilo prvi put u karijeri!

Podijeli :

Juergen Hasenkopf via Guliver

Daniil Medvedev osvojio je naslov na Dubai Duty Free Tennis Championship turniru u subotu nakon što je Tallon Griekspoor odustao uoči njihova finala zbog ozljede lijeve stražnje lože.

Griekspoor je zadobio ozljedu tijekom polufinala u slavlju nad Andrejem Rubljovom u petak. Nezgodno je doskočio nakon servisa i, iako je meč priveo kraju pobjedom u dva seta, nije se uspio oporaviti na vrijeme za finale, što je rezultiralo predajom bez borbe.

Ovo je Medvedevu 23. naslov na ATP Touru (21. na tvrdoj podlozi) i drugi u sezoni 2026., nakon što je u siječnju slavio u Brisbaneu. Ujedno mu je to prvi put da je isti turnir osvojio dvaput, budući da je u Dubaiju prethodno slavio 2023. Dosad nije uspio dvaput osvojiti isti turnir.

“Ne želim tako pobijediti u finalu. Nadam se da Griekspoorova ozljeda nije preteška i želim mu brz oporavak”, napisao je Medvedev na X.

Iako Medvedjeva pobjeda ne podiže na ljestvici, Rus je sada samo 45 ATP bodova udaljen od povratka među 10 najboljih, čiji je posljednji član trenutno Kazahstanac Alexander Bublik (ATP-10.).

