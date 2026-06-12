Ovo se neće svidjeti Belgijancima: Courtois uoči Svjetskog prvenstva najavio šokantnu odluku

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(AP Photo/Omar Havana) via Guliver Image

Belgija će 15. lipnja u Seattleu započeti svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Svoju prvu utakmicu odigrat će protiv Egipta, a osim sa sjevernoafričkom reprezentacijom, Crveni vragovi igrat će protiv Irana i Novog Zelanda.

Uoči prvenstva njihov nesuđeni kapetan, a možda i najbolji igrač Thibaut Courtois, najavio je velike stvari nakon prvenstva. Naime, vratar Real Madrida i stožerni član Belgije natuknuo je da bi ubrzo mogao u reprezentativnu mirovinu.

“Ne znam je li ovo pravo vrijeme za razgovor o tome, ali veća je vjerojatnost da neću nastaviti nego da ostanem s reprezentacijom nakon Svjetskog prvenstva. Imam 34 godine i moram razmišljati o svom tijelu. Želim igrati na visokoj razini dugi niz godina. Mislim da je sada vrijeme da predam palicu novoj generaciji. Spremni su.”

Courtois je u svojoj karijeri imao brojne ozljede, a njih se dotaknuo u razgovoru za Marcu.

“Tada sam počeo razmišljati o budućnosti, jer sam osjećao da mi ta razdoblja odmora daju snagu. Nije bilo pritiska da igram, na primjer, četiri važne utakmice Lige prvaka u dva tjedna. Mogao sam ići u teretanu kako bi se moje tijelo oporavilo. Čak i kada me prethodni izbornik nije pozvao u reprezentaciju, primijetio sam da sam se dobro oporavljao tijekom tih razdoblja.”

Belgijski vratar je za reprezentaciju upisao 109 nastupa, a posljednja dva upisao je protiv Hrvatske gdje je upisao sjajnu obranu Luki Modriću, a nekoliko dana kasnije igrao je u utakmici s Tunisom koji su porazili s uvjerljivih 5:0.