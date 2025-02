Vaso Bakočević nakon poraza odlučio ‘objesiti rukavice’: ‘Hvala svima, bon voyage’

Podijeli :

Photo: Instagram / Vaso Bakočević

Hrvatski borac Petar Ražov ostvario je veliku pobjedu protiv Vase Bakočevića u FNC-ovom okršaju, dominirajući kroz svih pet rundi i na kraju slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Već od prve runde Ražov je pokazao da je ozbiljan izazivač, dok je Bakočević provocirao publiku i pokušavao psihološki utjecati na borbu. No, Ražov je bio taktički bolji, koristeći svoju prednost u dužini i precizne kontranapade.

Kako je borba odmicala, Ražov je nekoliko puta rušio Bakočevića, a do kraja četvrte runde već je bilo jasno da će teško izgubiti ako ne dođe do nokauta.

U zadnjoj rundi, Ražov je ponovno bio konkretniji i sigurno priveo borbu kraju, osiguravši veliku pobjedu protiv favorita.

Nakon meča, Vaso Bakočević je poveo skandiranje i poručio publici:

“Nemojte misliti da me ovo smeta. Čestitam Petru, on je budućnost sporta. Ja sam rekao kad izgubim u bareknuckleu, to je gotova priča. Htio sam reći Truščeku da je izgledao staro pa da ga izazovem, ali se to okrenulo protiv mene. Nije problem dobiti batine, ali ovo da glumim budalu, to ne ide. Hvala svima, bon voyage.”

Vaso je jedan od pionira sporta, a na ovim prostorima je bio ključna uloga u razvitku mješovitih borbi kao i boksu bez rukavica. ‘Psiho’, hvala na svemu!

Pobjednik meča, Petar Ražov, bio je presretan nakon pobjede i zahvalio se publici:

“Hvala svima na podršci. Drugi put idemo još jače. Kad smo krenuli, uživao sam, prije toga nisam znao što će biti. Prije sam se htio boriti s Vasom, sad i ne toliko. Hvala ti puno Vaso, brate. Ostajem u FNC-u. Dajte mi samo borbe!”