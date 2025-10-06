Veronika Vilk osvojila zlato na Valamar Cupu

Proteklog vikenda u Poreču se održalo drugo izdanje međunarodnog turnira za senior i seniorke pod nazivom Valamar Cup na kojem je mlada hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila zlatnu medalju.

Iako je svjetsko seniorsko prvenstvo tek završilo i većina reprezentacija je u fazi oporavka od najvećih turnira, ovogodišnje izdanje Valamar Cupa okupilo je respektabilan broj sportaša i sportašica koji su prikazali odlično hrvanje. Na ovogodišnjem izdanju ovog međunarodnog turnira nastupilo je ukupno 90 sportaša, njih 69 u uzrastu muškaraca i 21 hrvačica. Odazvali su se sportaši s čak četiri kontinenta i 12 država, a grad Poreč i Hrvatski Hrvački savez još su se jedan puta pokazali kao odlični domaćini i organizatori najvećih hrvačkih priredbi.

Hrvatska je i ove godine osvojila nekoliko medalja na ovom natjecanju, a jedino zlato ove godine osvojila je mlada Veronika Vilk, koja je pokazala odličnu formu te je u finalu uvjerljivo pobijedila reprezentativku Mađarske Maju Munk rezultatom 5:1. S ovom pobjedom Vilk je osim osvajanja zlatne medalje najavila i svoj nastup na Svjetskom prvenstvu U23 u Novom Sadu koje se održava za dva tjedna. Veronika je ove godine već osvojila broncu na Europskom prvenstvu U23.

Osim Vilk medalje su osvojile i Laura Bogatić koja je bila srebrna u kategoriji do 50 kg, kao i Iris Maria Šlatka u katregoriji do 59 kg i Anabela Rados u kategoriji do 76 kg, dok je Lana Nogić bila brončana u kategoriji do 62 kg.

U muškoj konkurenciji Hrvatsku je predstavljalo devet hrvača, a najbolje plasirani bili su seniorski reprezentativci Ivan Lizatović i Filip Smetko. Ivan Lizatović imao je četiri teške borbe u kojima je ostvario tri uvjerljive pobjede i jedan tjesni poraz te je na kraju osvojio srebrnu medalju.

Njegov reprezentativni kolega Filip Smetko do medalje je došao u kategoriji do -97 kg. Nakon pobjede protiv Kineza u neizvjesnoj borbi izgubio je od Gruzijca Bolkvadze rezultatom 3:5 na bodove. Kasnije je Smetko za bronco pobijedio Srbina Katića te je na još jednom velikom natjecanju došao do medalje.

Od ostalih hrvatskih reprezentativaca nastupili su Noa Ljubić (-60 kg), Tin Turković i Robert Bošnjak (-63 kg), Jure Rajković (-72 kg), Pavel Puklavec (-77 kg), Kristijan Lukač I Patrik Budor (97 kg).

Ekipno su hrvatski hrvači i hrvačice osvojili 3. mjesto.