UFC suspendirao Conora McGregora

JOEL MARKLUND via Guliver Images

Conor McGregor prihvatio je suspenziju od 18 mjeseci koju mu je izrekao UFC-ov antidopinški program zbog tri propuštene prijave boravišta tijekom 2024. godine. Odluku je objavio CSAD (Combat Sports Anti Doping), i to 13 mjeseci nakon posljednjeg propusta. McGregor će se moći vratiti natjecanju 20. ožujka 2026., otprilike tri mjeseca prije priredbe u Bijeloj kući na kojoj se nada nastupiti.

Tri propusta dogodila su se 13. lipnja, 19. rujna i 20. rujna 2024. Zanimljivo je da se prvi datum poklapa s danom kada je Dana White, predsjednik UFC-a, objavio otkazivanje McGregorova meča protiv Michaela Chandlera na UFC-u 303.

Prema pravilima, borci UFC-a obvezni su prijavljivati svoje mjesto boravka kako bi ih ovlašteni kontrolori mogli pronaći za nasumična testiranja. McGregor to, prema izvješću CSAD-a, nije učinio. U izvješću se navodi i da je u vrijeme propuštenih testiranja bio u procesu oporavka od ozljede te se nije pripremao za borbu. McGregor je u potpunosti surađivao s istragom, priznao odgovornost i dostavio informacije koje su pomogle u objašnjenju situacije.

Unatoč tim olakotnim okolnostima, CSAD je naglasio važnost točnih prijava boravišta kao temeljnog dijela borbe protiv dopinga. Zbog McGregorove suradnje i specifičnih okolnosti, suspenzija mu je smanjena s uobičajenih 24 na 18 mjeseci.

Razdoblje suspenzije računa se od 20. rujna 2024., datuma posljednjeg propusta, a završava 20. ožujka 2026.