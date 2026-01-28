Tyson Fury se vraća u ring nakon duge pauze, evo kad će se boriti

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Britanski boksač Tyson Fury vratit će se u ring 11. travnja kada će se bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji boriti protiv Arslanbeka Makhmudova.

“Kralj Cigana”, što je nadimak 37-godišnjeg Furyja, povukao se prošlog siječnja nakon drugog poraza od Oleksandera Usyka, ali je nakon toga nagovijestio mogući povratak sportu, što je sada i potvrđeno.

Mjesto održavanja borbe bit će objavljeno kasnije.

“Uzbuđen sam što se vraćam. Srce je oduvijek bilo i uvijek će biti u boksu. Neka netko kaže kralju da se as vratio”, rekao je Fury.

Furyjev protivnik Arslanbek Makhmudov je cijenjeni ruski teškaš s 21 profesionalnom pobjedom. Nedavno je u Sheffieldu pobijedio britanskog boksača Davida Allena, osvojivši WBA interkontinentalni naslov prvaka u teškoj kategoriji.