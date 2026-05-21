Hrvatski borac ostvario je prvu UFC pobjedu karijere, a onda mu je borilačka organizacija dala otkaz

Foto: UFC

Ivan Erslan više nije član UFC-a, prenosi novinar Guilherme Cruz s portala MMA Fighting. Najjača svjetska MMA organizacija odlučila je raskinuti ugovore s nekoliko boraca, a među njima je i hrvatski poluteškaš koji je tek nedavno ostvario svoju prvu pobjedu u promociji.

Erslan je do trijumfa došao protiv Georgea Tokkosa, no nakon tog meča i njemu i protivniku istekao je ugovor, koji UFC nije produžio. Zanimljivo, i Tokkos je također dobio otkaz, i to nakon učinka od jedne pobjede u četiri nastupa, pa njihov međusobni okršaj u konačnici nije imao veći natjecateljski značaj.

U tom dvoboju Erslan je slavio jednoglasnom odlukom sudaca (29-28 x3). Nakon slabijeg početka u prvoj rundi, u kojoj je bio blizu poraza, hrvatski borac se u nastavku konsolidirao, preuzeo kontrolu u parteru i sigurno priveo borbu kraju.

Prije tog meča Erslan je u UFC-u upisao tri poraza — podijeljenom odlukom protiv Iona Cutelabe, jednoglasno protiv Navaja Stirlinga te tehničkim nokautom protiv Jimmyja Crutea u prvoj rundi.

Nakon odlaska iz UFC-a očekuje se njegov povratak u FNC, gdje bi mogao ponovno napasti naslov prvaka poluteške kategorije. Trenutni pojas drži Slovenac Jakob Nedoh, koji je u travnju u Ljubljani osvojio titulu pobjedom nad dotadašnjim prvakom Matejem Batinićem.