Sjajne vijesti za Arsenal: Španjolski reprezentativac vratio se treningu uoči finala Lige prvaka

Arsenal je u utorak navečer remijem Bournemoutha i Manchester Cityja postao prvak Premier lige nakon 22 godine čekanja. Uslijedile su nakon te titule velike proslave u trening centru, a i diljem Londona. No, osim toga, Mikel Arteta i Arsenal bit će sretni i zbog povratka prvotimca na travnjak.

Već za vrijeme proslava u trening centru vidjelo se da je Mikel Merino spremniji u odnosu na prijašnjih nekoliko mjeseci. Nakon teške ozljede stopala uočen je kako sa svojim suigračima skače nakon što je Anthony Taylor odsvirao kraj na Vitality stadionu, a onda je samo dva dana nakon toga došlo još dobrih vijesti za Arsenal.

Merino je u četvrtak popodne izašao na travnjak te je odradio samostalni trening s trenerima Arsenala, a Mikel Arteta najavio je kako će baskijski veznjak i standardni reprezentativac Španjolske ubrzo odraditi i trening s momčadi Arsenala.

29-godišnji veznjak za Arsenal nije igrao još od 25. siječnja kada je zadobio tešku ozljedu stopala. Njegov oporavak bio je dugotrajan, ali čini se da se vraća u pravo vrijeme. Nakon četiri mjeseca stanke mogao bi konkurirati u posljednjem kolu protiv Crystal Palacea, a trebao bi biti u kadru i za finale Lige prvaka protiv PSG-a u Budimpešti.

Merino inače može pokriti više pozicija na terenu. Najčešće zauzima poziciju desne “osmice” u veznom redu, a lani je u polufinalu Lige prvaka igrao na poziciji centralnog napadača.