Engleski insajder: S Tuchelovog popisa za Svjetsko prvenstvo otpada i suigrač Joška Gvardiola

Nakon što je ranije danas izašla vijest kako Thomas Tuchel, izbornik engleske nogometne reprezentacije, neće pozvati Harryja Maguirea, stigla je još jedna šokantna obavijest.
Njemački trener je, kako javlja BBC-ev novinar Sami Mokbel, odlučio da u petak na svom popisu neće uvrstiti ni englesku zvijezdu Phila Fodena. Riječ je o veznjaku Manchester Cityja koji je od sezone 2018./2019. standardni član momčadi Pepa Guardiole.
No, ove i prošle sezone nije na svojoj najboljoj razini. Tako je ove sezone u svoja 32 premierligaška nastupa skupio sedam golova i pet asistencija. Iako je sudjelovao u posljednjem ciklusu u susretima protiv Urugvaja i Japana, neće ga biti na popisu za Svjetsko prvenstvo.
Taj ciklus bio je posebno zanimljiv jer brojni najbolji igrači nisu igrali zbog gustog rasporeda u klubovima. Tako tada nije sudjelovao Arsenalov napadač Bukayo Saka koji se mučio s ozljedama, a nije igrao ni Declan Rice, nezamjenjivi član Tuchelovog sastava.
Na Svjetskom prvenstvu neće biti ni Harryja Maguirea i Fikaya Tomorija, a to bi moglo otvoriti vrata Johnu Stonesu. Njega, kako navodi BBC, Tuchel izrazito cijeni, no postoji problem njegove spremnosti jer nije odigrao veliki broj utakmica za Manchester City u ovoj sezoni.
