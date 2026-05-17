Ivan Erslan u Las Vegasu ostvario prvu UFC pobjedu

Foto: UFC

Ivan Erslan (34) ostvario je svoju prvu pobjedu u UFC-u u Las Vegasu svladavši Georgea Tuca Tokkosa jednoglasnom sudačkom odlukom 29-28 na svim karticama. Iako je u prvoj rundi bio blizu poraza nakon vrlo dobrog otvaranja meča, u nastavku je preuzeo potpunu kontrolu borbe i dominirao u parteru.

Hrvatski borac od početka je nametnuo tempo preciznim udarcima u stojci, a snažnim aperkatom ozbiljno je uzdrmao protivnika. Nakon razmjene u klinču nastavio je pogađati desnicom i ponovno zaprijetio Tokkosu, prije nego što su završili na tlu. Tokkos je tada pokušao završiti borbu giljotinom, no Erslan se izvukao i borba je vraćena na noge. Pred kraj prve runde uslijedila je žestoka razmjena udaraca u kojoj je Erslan nakratko djelovao uzdrmano.

U drugoj rundi Erslan se stabilizirao i ponovno pronašao ritam, posebno koristeći prednji direkt. Ubrzo je borbu prebacio u parter, gdje je iz gornje pozicije kontrolirao protivnika i zadavao udarce, zbog čega ga je sudac jednom upozorio na udarce u potiljak. Do kraja runde potpuno je dominirao na podu i završio je u vrlo povoljnoj poziciji.

Završna runda donijela je sličan razvoj događaja. Erslan je pritiskao protivnika uz ogradu kaveza, a nakon Tokkosovih pokušaja da front kickovima stvori prostor, uspješno ga je srušio. U parteru je držao kontrolu iz bočne pozicije, održavajući dovoljno aktivnosti da borba ne bude prekinuta. Kada je Tokkos pokušao ustati, Erslan ga je ponovno srušio i zadržao potpunu kontrolu do posljednjeg zvuka sirene.