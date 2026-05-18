Hrgović: Ja sam Hrvat u profesionalnom boksu i to nije lako. Ne možeš puno birati

ConnorxMcMainx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Hrvatski boksač pobijedio je Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u engleskom Doncasteru.

Odmah nakon pobjede upitan je hoće li se boriti s Mosesom Itaumom:

“Borit ću se s kim god, sa svima. Moram sjesti s menadžerom, vidjeti kako i što i dalje, vidjeti ima li kakvih ozljeda. Treba mi ogledalo da vidim ima li kakvih ozljeda, ha, ha. Nikad ne bježim ni od koga. Ako ću biti zdrav, nema problema, borit ću se s Itaumom. Odmorit ću par dana i onda ćemo vidjeti. Moses još nije došao do ovog nivoa.”

Hrgović je u posljednjih nekoliko dana više puta komentirao mogući okršaj s neporaženim britanskim talentom, a najzanimljiviji osvrt dao je za iFL TV.

“Njegovo je ime jedno od onih u mojem ugovoru, koji sam već potpisao. Moramo sjesti s mojim liječnikom u Hrvatskoj i s trenerom pa vidjeti jesam li zdrav i imam li dovoljno vremena za pripremu. Sada ne mogu potvrditi da je ta borba sigurna, ali ako sve bude u redu i ako procijenimo da imamo dovoljno vremena, borit ću se s bilo kime. Ne bojim se Mosesa”, rekao je Hrgović.

“Ja sam Hrvat u profesionalnom boksu i to nije lako. Moram se boriti s najjačim tipom u diviziji, mladim ubojicom, kontrašem, ali tako je to. Kad si Hrvat, onda si sj***n. Ne možeš puno birati, ne možeš se boriti s je**nim Arslanbekom Mahmudovom i prodati 80.000 mjesta na stadionu. Ja to ne mogu. Kao što se ne mogu boriti ni s je**nim Kristianom Prengom.

Zato ću se boriti s najjačim tipom u diviziji, mladim i brzim kontrašem. Imao sam težak put od početka, i kao amater i kao profesionalac. Uvijek sam se mučio i to je moj put, zato ću se boriti s njim. Znam da će me svi otpisati i govoriti da je prebrz i predobar, ali ja vjerujem da ga mogu pobijediti. A ako ga pobijedim – onda sam na vrhu svijeta”, dodao je.