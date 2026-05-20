Ne stišava se bura oko Southamptona, sad se javili i iz Wrexhama: ‘Zašto se ne bi igralo ispočetka?’

BobxKupbens via Guliver

Izbacivanjem Southamptona iz doigravanja zbog špijunske afere, Pandorina kutija je otvorena. A kada se ona otvori, to povlači brojne posljedice. Tako je i sada – mnogi se javljaju, a zanimljiv zahtjev stiže iz Wrexhama.

Iako je na terenu u dvomeču pobijedio Middlesbrough i izborio plasman u finale doigravanja za ulazak u Premier ligu, Southampton je izbačen zbog špijunske afere. Umjesto njega, mjesto u finalu pripalo je Middlesbroughu, koji bi u subotu na Wembleyju trebao odmjeriti snage s Hullom.

Trebao, jer se borba još uvijek vodi. Southampton je odmah podnio žalbu na ovu presudu, koja uključuje i oduzimanje četiriju bodova na početku sljedeće sezone. Saslušanje povodom žalbe zakazano je za srijedu (danas) jer se finale igra već u subotu. Tako da Southampton još uvijek nije ostao bez šanse.

No, ovu situaciju na prilično zanimljiv način prokomentirao je napadač Wrexhama Josh Windass. On smatra da bi se – s obzirom na presudu da je Southampton počinio prekršaj vrijedan izbacivanja iz doigravanja – cijeli play-off trebao ponoviti, a u njega bi umjesto Southamptona ušla njegova momčad, koja je završila prva ispod crte.

“Ovo je jedna od najluđih priča koje sam ikada vidio. Ali zašto se doigravanje ne bi igralo ispočetka i započelo s četirima drugim momčadima? U tom bi slučaju Boro i Hull igrali već u polufinalu”, napisao je Windass.

Kada bi se to doista dogodilo, parovi polufinala doigravanja stvarno bi bili Middlesbrough – Hull i Millwall – Wrexham. Osim kluba koji vode holivudske zvijezde Ryan Reynolds i Rob McElhenney, ovakvom bi se ishodu silno razveselio i Millwall, koji je u polufinalu ispao od Hulla.

Veliko je pitanje koliko je to realna opcija, ali duh je pušten iz boce. Pandorina kutija je otvorena i bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će se stvari odvijati ako se žalba Southamptona odbije. Možda stignu još zanimljiviji zahtjevi. Nema sumnje, svjedočimo jednom od najvećih skandala u povijesti engleskog nogometa, koji bi mogao imati dalekosežne posljedice.