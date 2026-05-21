Maguire se oglasio nakon što je ‘izvisio’ s popisa za Svjetsko prvenstvo: ‘Ostao sam šokiran’

Thomas Tuchel pripremio je veliko iznenađenje uoči objave konačnog popisa engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Na popisu od 26 igrača, koji će biti objavljen u petak, neće se naći iskusni branič Manchester Uniteda Harry Maguire. Prema informacijama iz Engleske, takva odluka iznenadila je 33-godišnjeg stopera koji je očekivao poziv za nastup na turniru u Sjevernoj Americi.

Stoper Manchester Uniteda oglasio se na društvenim mrežama gdje je pokazao koliko je razočaran.

“Bio sam uvjeren, nakon sezone koju sam imao, da ću ovoga ljeta odigrati važnu ulogu za svoju državu. Ostao sam šokiran i razočaran. Ništa mi nije značilo više od nošenja engleskog dresa i predstavljanja svoje zemlje tijekom ovih godina. Želim igračima sve najbolje ovoga ljeta”, stoji u Maguireovoj objavi na društevnim mrežama.

Maguire je za englesku reprezentaciju od debija 2017. godine skupio 66 nastupa i zabio sedam pogodaka. Bio je važan dio momčadi pod vodstvom Garetha Southgatea na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, kao i na Euru 2020., dok je Euro 2024. propustio zbog ozljede.