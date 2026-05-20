Evo koliko je Aston Villa zaradila osvajanjem Europa lige

U finalu je Villa povela u 41. minuti golom Yourija Tielemansa, koji je preciznim volejem s desetak metara pogodio mrežu. Prednost je udvostručio Emiliano Buendía u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, dok je konačnih 3:0 postavio Morgan Rogers u 58. minuti.

VIDEO / Aston Villa razbila Matanovićev Freiburg u finalu Europa lige

Za Aston Villu ovo je ukupno četvrti europski trofej, nakon Kupa prvaka 1982., Superkupa Europe iste godine te Intertoto kupa 2001.

Trener Unai Emery još je jednom potvrdio status “specijalista za Europa ligu”, osvojivši natjecanje peti put u karijeri, u svom šestom finalu.

U finalu je nastupio i hrvatski reprezentativac Igor Matanović, koji je započeo utakmicu u prvih 11 Freiburga i odigrao cijeli susret.

Osim sportskog uspjeha, Aston Villa je inkasirala i značajnu zaradu. Prema dostupnim podacima o nagradnom fondu za sezonu 2025./2026., ukupna zarada engleskog kluba u Europa ligi premašuje 20 milijuna funti, kroz participacijske bonuse, pobjede u ligaškoj fazi te nagrade za prolazak svake nokaut runde i osvajanje trofeja.