‘Marešićeva faza obrane je zabrinjavajuća, nije dobar u skoku, nije brz…’

Nogomet 19. svi 202621:27 > 21:28 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Hajduk je u 35. kolu SHNL-a remizirao s Lokomotivom 1:1, a nakon utakmice ponovno se otvorila tema učinka Darija Marešića.

Nakon dvoboja, ali i cijele polusezone, njegov nastup komentirao je i bivši Hajdukov stoper Luka Vučko, osvrnuvši se na njegovu ulogu i učinak u momčadi.

“Došao je kao veliko pojačanje, svi znamo njegove kvalitete, ali ono što je do sada pokazao je da je isključivo elitan u fazi napada na lopti. Njegova faza obrane nije dovoljna da bi bio lider Hajdukove obrane. Nije puno visok, nije dobar ni u skoku da je eksplozivan, nije niti brz i mislim da će Marešić morati puno više pokazati. Vrlo brzo dolaze europski dvoboji, u ovoj utakmici je imao još nekoliko loših procjena.

U redu, možemo dati neki kredit da je takva bila utakmica i da igrači nisu sto posto unutra, ali za mene osobno, iako danas u nogometu stoperi moraju biti tehnički jaki u fazi napada, njegova faza obrane mi je za sada zabrinjavajuća”, rekao je Vučko za Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Marešić je ove zime stigao u Hajduk iz Istre te je u 13 nastupa upisao dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura, a splitski klub doveo ga je za 175 tisuća eura jer mu je na ljeto istjecao ugovor s Istrom.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet