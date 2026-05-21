Postao je najmlađi osvajač Premier lige u povijesti, a sada zbog ispita izostaje s treninga Arsenala

David Klein Sportimage via Guliver Image

Arsenal se u četvrtak vratio treninzima uoči posljednjeg kola Premier lige, no među igračima nije bilo jednog od najmlađih junaka povijesne sezone. Šesnaestogodišnji Max Dowman morao je treninge zamijeniti školskim klupama jer trenutno polaže završne ispite.

Samo dva dana nakon što je postao najmlađi osvajač Premier lige u povijesti i srušio rekord Phila Fodena, talentirani veznjak vratio se svakodnevnim školskim obvezama. Dok su njegovi suigrači slavili osvajanje naslova, Dowman se morao posvetiti ispitima, što predstavlja potpuni kontrast sezoni u kojoj je pod vodstvom Mikela Artete doživio veliki nogometni proboj.

Arsenal je naslov prvaka osigurao u utorak navečer nakon što Manchester City nije uspio svladati Bournemouth, čime je u sjevernom Londonu započelo veliko slavlje poslije 22 godine čekanja. Ipak, za mladog Dowmana slavlje je kratko trajalo jer su ga čekale školske obveze, a nije poznato koje točno ispite polaže.

Mladi veznjak ove je sezone postao jedno od najvećih otkrića Arsenala, pokazavši da se i s 16 godina može nositi s pritiskom elitnog nogometa. Posebno se istaknuo kada je u pobjedi protiv Evertona postao najmlađi strijelac u povijesti Premier lige.

Tijekom sezone skupio je 12 nastupa u svim natjecanjima te impresionirao zrelošću i sigurnošću na terenu. Dok su njegovi vršnjaci uglavnom bili fokusirani na školu, Dowman je paralelno balansirao obrazovanje i borbu za naslov prvaka. Dobra vijest za njega je što uskoro počinju školski praznici pa će se moći potpuno posvetiti nogometnim obvezama i novim europskim izazovima.

Dowman je ove godine postao najmlađi debitant u povijesti Lige prvaka, a isto tako je u FA Kup susretu postao i najmlađi starter u povijesti Arsenala.