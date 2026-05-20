Červar: Jedan čovjek mi ne da raditi u Hrvatskoj, sve to uz podršku države!

Lino Červar (75) preuzima Eurofarm Pelister, najpoznatiji rukometni klub iz Sjeverne Makedonije koji iza sebe ima razočaravajuću sezonu obilježenu velikim promjenama i nestabilnošću.
U Bitoli vjeruju da upravo Červar može stabilizirati momčad i vratiti je u vrh domaćeg rukometa. Klub je ove sezone promijenio čak tri trenera, a rezultati nisu bili na očekivanoj razini. Osim toga, Pelister će nakon tri godine ostati bez naslova prvaka, a nije uspio ni izboriti finale domaćeg Kupa.
U razgovoru za Sportske novosti, Červar je objasnio razloge odlaska u inozemstvo i otvoreno govorio o situaciji u hrvatskom rukometu.
“Budući da mi ne daju da radim u domovini, odnosno ne da mi jedan čovjek koji u Hrvatskoj, uz podršku države, odlučuje o životu u sportu, idem tamo gdje me ljudi poštuju i cijene”, započeo je Červar aludirajući na ‘vladara’ hrvatskog rukometa Zorana Gobca.
“Jako sam razočaran s našom politikom jer tjeramo ljude iz zemlje. I ne radi se tu o meni, već o gomili mladih ljudi koji odlaze. Ništa ja nisam tražio osim da prenesem svoje znanje i iskustvo budućim trenerima, djeci, ali oduzeli su mi to pravo, nisu mi dozvolili da radim. Sve su to napravili ljudi koji su naš sport doveli u ovakvo stanje, a vidimo što se sve događa. I oni uživaju podršku, vladajući u njih vjeruju. Ja ne vjerujem”, dodao je legendarni izbornik.
