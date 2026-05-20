Červar: Jedan čovjek mi ne da raditi u Hrvatskoj, sve to uz podršku države!

U razgovoru za Sportske novosti, Červar je objasnio razloge odlaska u inozemstvo i otvoreno govorio o situaciji u hrvatskom rukometu.

“Budući da mi ne daju da radim u domovini, odnosno ne da mi jedan čovjek koji u Hrvatskoj, uz podršku države, odlučuje o životu u sportu, idem tamo gdje me ljudi poštuju i cijene”, započeo je Červar aludirajući na ‘vladara’ hrvatskog rukometa Zorana Gobca.

“Jako sam razočaran s našom politikom jer tjeramo ljude iz zemlje. I ne radi se tu o meni, već o gomili mladih ljudi koji odlaze. Ništa ja nisam tražio osim da prenesem svoje znanje i iskustvo budućim trenerima, djeci, ali oduzeli su mi to pravo, nisu mi dozvolili da radim. Sve su to napravili ljudi koji su naš sport doveli u ovakvo stanje, a vidimo što se sve događa. I oni uživaju podršku, vladajući u njih vjeruju. Ja ne vjerujem”, dodao je legendarni izbornik.