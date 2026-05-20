Đoković: Frustriran sam, teško da mogu dogurati do kraja na Roland Garrosu!

ATP 20. svi 202618:54 0 komentara
AP Photo/Andy Wong via Guliver

Novak Đoković stigao je u Pariz, gdje će na Roland Garrosu pokušati osvojiti svoju 25. Grand Slam titulu u karijeri. Srpski tenisač postavljen je za trećeg nositelja te je već odradio nekoliko treninga uoči turnira, no priznaje da trenutno nije u idealnom stanju.

Najuspješniji tenisač u povijesti otvoreno je govorio o svojim osjećajima pred početak turnira.

“Frustrirajuće je. Istovremeno, moja je odluka da i dalje nastupam u ovakvom stanju i uvjetima. Vidim što mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gdje želim biti kako bih se mogao natjecati na najvišoj razini i dogurati daleko“, iskreno je rekao Đoković.

Dodao je i da su mu ozljede i fizički problemi postali gotovo svakodnevica, što značajno utječe na pripreme za velike turnire.

“Iskreno, ovo nije idealna priprema. Ne sjećam se kada sam posljednji put u zadnjih nekoliko godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema prije turnira. Uvijek se nešto dogodi. To je nova realnost s kojom se moram nositi“, rekao je.

Đoković ističe da i dalje naporno trenira, ali u skladu s mogućnostima tijela.

“Treniram koliko mi tijelo dopušta. A kako će sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo“, poručio je srpski tenisač.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)