Otkriveno kada bi se Hrgović trebao boriti protiv opasnog Itaume

Kako prenose britanski mediji, Warren je za iFL TV rekao: “Ugovor je kod mene u uredu. Stvar je riješena, gotova je. Kada je Filip ponovno potpisao za Queensberry, pristao je na niz mečeva, a jedan od njih bio je i protiv Mosesa. Dakle, uvjeti s Filipom su dogovoreni.”

Hrgović: Ja sam Hrvat u profesionalnom boksu i to nije lako. Ne možeš puno birati

Borba se već dugo planira, a trebala bi predstavljati važan korak u karijerama obojice boksača. Hrgović u meč ulazi s više iskustva i jačim renomeom, dok se Itaumu u Velikoj Britaniji smatra jednim od najvećih talenata teške kategorije.

Nakon pobjede nad Allenom, Warren je dodatno potvrdio želju organizatora da se meč održi. “Spomenuo je malu posjekotinu na oku koju želi provjeriti, ali ne čini mi se da je to nešto strašno. Plan i jest suprotstaviti njih dvojicu u kolovozu.”

Dodao je i kako je Itauma posebno motiviran za taj dvoboj: “Moses jedva čeka. Njemu se boksa. Prozivao ga je. Bio je gotovo ljut na nas što smo dogovorili borbu između Davea Allena i Filipa Hrgovića jer je govorio: ‘Ja sam htio Hrgovića’.”

Za kraj je Warren istaknuo kako vjeruje da Hrgović ima dovoljno kvalitete i iskustva za ovakav izazov: “Možda ga hvataju u usponu, a ne kad se već popne na vrh.”