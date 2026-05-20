VIDEO / Aston Villa razbila Matanovićev Freiburg u finalu Europa lige

AP Photo via Guliver

Aston Villa i Freiburg od 21 sat u Istanbulu igraju finale Europa lige, a hrvatski reprezentativac Igor Matanović utakmicu je započeo u prvih 11 njemačke momčadi.

Prvo poluvrijeme proteklo je u izjednačenoj igri bez previše velikih prilika, no pred sam odlazak na odmor ukazao se Youri Tielemans.

Belgijski veznjak doveo je Aston Villu u vodstvo u 41. minuti nakon odlično izvedenog prekida. Englezi su kratko izveli korner, lopta je stigla do Tielemansa na rub kaznenog prostora, a on preciznim udarcem pogodio dalji kut za 1:0 u finalu.

Engleski klub novi veliki korak prema prvom europskom trofeju nakon više od 30 godina, napravio je u trećoj minuti sudačke nadoknade. Tada je Emiliano Buendia sjajno pogodio suprotne rašlje za 2:0 vodstvo momčadi Unaija Emerija.

Treći pogodak Engleza stigao je u 58. minuti, a strijelac je bio Morgan Rogers.