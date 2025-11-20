Čovjek koji je nokautirao Deliju nakon uboda u oko bori se već ovog vikenda

Ante Delija: ‘Pokraden sam, ne prihvaćam poraz kad se krše pravila’

Dominikanac, šesti teškaš svijeta, ulazi u oktogon samo nekoliko tjedana nakon dramatične i kontroverzne pobjede nad Antom Delijom (1. studenog) na UFC Vegasu 110. Delija ga je krajem prve runde ozbiljno uzdrmao, sudac je prekinuo borbu, no pregled snimke pokazao je da se radilo o nenamjernom ubodu u oko. Nakon nastavka, Cortes-Acosta je okrenuo meč i slavio brzim nokautom.

Zbog tog ishoda iskoristio je priliku i prozvao prvaka Toma Aspinalla, podsjetivši da je Delija njegov sparing-partner.

“Što bi se dogodilo da se Tom Aspinall i ja borimo? Jer on kaže da je Delija jedan od najboljih…”, rekao je Dominikanac nakon pobjede.

No prije nego što počne razmišljati o samom vrhu, čeka ga težak ispit protiv 11. rangiranog teškaša Gazieva, na kojem će morati potvrditi da je spreman za najveće izazove.