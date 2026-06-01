Incident u Zagrebu! Martinjak nokautirao protivnika pa kasnije poručio: ‘Provocirali su’

Hrvatski boksač Marko Martinjak upleten je u teški incident koji se dogodio na zagrebačkom malonogometnom turniru Goat League.

Martinjak, inače poznat kao borac u boksu bez rukavica bio je dio momčadi koja se na igralištu Klinček borila za naslov prvaka. Ipak, finalni dvoboj prekinut je zbog ružnih scena.

Nakon kratkog verbalnog sukoba Martinjak je prišao suparničkom igraču Tomislavu Mrkonjiću i nokautirao ga udarcem glavom. Mrkonjić je odmah srušen na travnjak držeći se za lice, no tu nije sve završilo, dok je igrač ležao na tlu, Martinjak ga je namjerno pogodio loptom u leđa.

Susret je istog trenutka prekinut, a sve se moglo vidjeti i u izravnom prijenosu na YouTubeu, iako je snimka kasnije izbrisana. Mrkonjiću je od udarca navodno pukla arkada.

Martinjak se nakon svega obratio javnosti putem Facebooka:

“Evo da odgovorim. Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice su svi njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati da šta glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao majku i rekao da sam pi*ka, na što sam nažalost vruće glave, reagirao tako kako jesam. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku tekmu.”

Goat liga je poslala priopćenje u kojem je navela a da se momčad izbacuje s turnira zbog povrede pravilnika.