Romano: Liverpool je sve dogovorio s novim trenerom

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Liverpool ima novog menadžera, prema informacijama najpoznatijeg insajdera Fabrizija Romana.

Prije nekoliko dana Liverpool je raskinuo suradnju s Arneom Slotom, a odmah su krenule priče kako će na Anfield stići Andoni Iraola. Španjolski stručnjak vodio je Bournemouth, a u utorak je plasirana vijest da je sve dogovoreno.

POVEZANO Slot se emotivno oprostio od Liverpoola: ‘Odlazim znajući da nikada nismo prestali težiti tome’

“Liverpool je postigao dogovor o angažmanu Andonija Iraole kao novog trenera. Razgovori su u posljednja dva dana intenzivirani i sve je utanačeno”, piše Romano na platformi X.

Liverpool je pogodio s Arneom Slotom koji je odmah donio naslov prvaka na Anfield. Međutim, druga sezona bila je veliko razočaranje, a navijačima se posebno nije svidio spor stil nogometa. Upravo je to ono što bi Andoni Iraola trebao promijeniti.

Liverpoolov sportski direktor Richard Hughes veliki je štovatelj Iraolina rada te ga je upravo on i doveo u Bournemouth 2023. godine.