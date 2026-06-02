Andrejeva prvi put u polufinalu Roland Garrosa, za finale igra protiv Ukrajinke

Devetnaestogodišnja Ruskinja prvi je put u 2024. godini stigla do polufinala najpoznatijeg turnira na zemljanoj podlozi. Ove godine osvojila je dva WTA 500 turnira (Adelaide i Linz), a u finalu WTA 1000 turnira u Madridu poražena je od Kostyuk, svoje potencijalne polufinalne protivnice na lokalnom Grand Slam turniru.

Ukrajinka Marta Kostyuk prvi se put plasirala u polufinale nekog Grand Slama nakon što je u utorak na Roland Garrosu u četvrtfinalu pobijedila sunarodnjakinju Elinu Svitolinu sa 6:3, 2:6, 6:2.

“Želim započeti s ovim povijesnim mečom koji sam odigrala s Elinom. Imali smo tešku noć u Kijevu, toliko je ljudi poginulo. Zato ovaj meč poklanjam ukrajinskom narodu i njihovoj otpornosti. Slava Ukrajini“, rekla je 23-godišnja Kostyuk, inače 15. nositeljica.

Kostjuk je povela s 4:1 pod zatvorenim krovom terena Philippe Chatrier prije nego što je Svitolina pred rijetkim gledateljima osvojila break. No, Kostjuk je ponovno napravila break i povela s 5:3 te osvojila prvi set kada je sedma nositeljica Svitolina poslala lopticu izvan terena.

U drugom setu, Kostyuk je imala problema sa servisom dopuštajući Svitolini, koja je sada šesti put izgubila u četvrtfinalu Roland Garrosa, da izjednači rezultat.

Odlučujući set pretvorio se u napetu borbu jer je svaka tenisačica dobila svoj servis do 3:2, a onda je Kostyuk napravila break za 4:2 i zadržala svoj servis što joj je osiguralo pobjedu i susret u polufinalu s Ruskinjom Mirom Andrejevom.