Andrejeva prvi put u polufinalu Roland Garrosa, za finale igra protiv Ukrajinke

Ruska tenisačica Mira Andrejeva (WTA-8.) prva je polufinalistica na Roland Garrosu nakon što je u utorak u četvrtfinalu pobijedila Rumunjku Soranu Cirsteu (WTA-18.) sa 6:0, 6:3.
Osma nositeljica je slavila nakon samo 56 minuta igre, a u polufinalu će igrati protiv Ukrajinke Marte Kostyuk.
Andrejeva je dominirala prvim setom kojeg je dobila za samo 24 minute bez izgubljenog gema. Cirstea, koja je igrala svoje treće četvrtfinale Grand Slama u posljednjoj godini na turneji, pribrala se rano u drugom setu i osvojila break kod rezultata 3:3, ali ipak nije mogla zaustaviti Andreevu.
Devetnaestogodišnja Ruskinja prvi je put u 2024. godini stigla do polufinala najpoznatijeg turnira na zemljanoj podlozi. Ove godine osvojila je dva WTA 500 turnira (Adelaide i Linz), a u finalu WTA 1000 turnira u Madridu poražena je od Kostyuk, svoje potencijalne polufinalne protivnice na lokalnom Grand Slam turniru.
Ukrajinka Marta Kostyuk prvi se put plasirala u polufinale nekog Grand Slama nakon što je u utorak na Roland Garrosu u četvrtfinalu pobijedila sunarodnjakinju Elinu Svitolinu sa 6:3, 2:6, 6:2.
“Želim započeti s ovim povijesnim mečom koji sam odigrala s Elinom. Imali smo tešku noć u Kijevu, toliko je ljudi poginulo. Zato ovaj meč poklanjam ukrajinskom narodu i njihovoj otpornosti. Slava Ukrajini“, rekla je 23-godišnja Kostyuk, inače 15. nositeljica.
Kostjuk je povela s 4:1 pod zatvorenim krovom terena Philippe Chatrier prije nego što je Svitolina pred rijetkim gledateljima osvojila break. No, Kostjuk je ponovno napravila break i povela s 5:3 te osvojila prvi set kada je sedma nositeljica Svitolina poslala lopticu izvan terena.
U drugom setu, Kostyuk je imala problema sa servisom dopuštajući Svitolini, koja je sada šesti put izgubila u četvrtfinalu Roland Garrosa, da izjednači rezultat.
Odlučujući set pretvorio se u napetu borbu jer je svaka tenisačica dobila svoj servis do 3:2, a onda je Kostyuk napravila break za 4:2 i zadržala svoj servis što joj je osiguralo pobjedu i susret u polufinalu s Ruskinjom Mirom Andrejevom.
