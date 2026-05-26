Ante Delija saznao protivnika u Beogradu: Bit će mu to meč karijere

xJosÃ xPrestesx via Guliver Image

Ante Delija uskoro će odraditi svoj četvrti nastup u UFC-u. Hrvatski teškaš borit će se 1. kolovoza na UFC-ovu eventu u Beogradu, a protivnik će mu biti Johnny Walker. Time su potvrđene ranije informacije da će upravo taj dvoboj biti jedna od glavnih atrakcija priredbe u srpskoj prijestolnici.

Walker iza sebe ima profesionalni skor od 22 pobjede, 10 poraza i jednog neriješenog ishoda. Brazilski borac dosad je nastupao u poluteškoj kategoriji, no za ovaj meč prelazi među teškaše. U UFC je stigao 2018. godine i odmah privukao pažnju s tri uzastopna nokauta u prvoj rundi, zbog čega su ga mnogi smatrali budućom zvijezdom divizije. Ipak, protiv najjačih boraca kategorije uglavnom nije uspijevao ostvariti pobjede pa danas u UFC-u ima omjer od osam pobjeda, sedam poraza i jednog “no contest” ishoda.

Poznat je po nepredvidivom i atraktivnom stilu borbe, ali i ekscentričnom ponašanju zbog kojeg ga mnogi smatraju jednim od najneobičnijih MMA boraca na sceni. Prelazak u tešku kategoriju za Walkera predstavlja pokušaj novog početka i oživljavanja karijere.

Delija u profesionalnoj karijeri ima 26 pobjeda i osam poraza. U svom UFC debiju nokautirao je Marcina Tyburu, nakon čega je uslijedio kontroverzan poraz protiv Walda Cortes-Acoste u meču obilježenom spornom sudačkom odlukom. Posljednji put nastupio je u veljači, kada ga je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Sergheija Spivaca.

Za beogradski event potvrđeno je još nekoliko regionalno zanimljivih borbi. Jovan Leka borit će se protiv Maxa Gimenisa, dok su ranije dogovoreni i okršaji Uroša Medića protiv Daniela Rodrigueza, Aleksandra Rakića protiv Tybure, Duška Todorovića protiv Roberta Valentina te Vlasta Čepa protiv Gilberta Urbine.