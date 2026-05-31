Cibona iznenadila Zadar i povela u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske

Podijeli :

Vedran Vlahović/KK Cibona

Košarkaši Cibone poveli su u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske pobijedivši u gostima favorita Zadar 74:72.

U neizvjesnoj završnici na mali broj poena (u zadnje tri minute postignuta su ukupno samo dva) Cibona je vodila 73:72, da bi sedam sekundi prije kraja Lončar ubacio jedno od dva slobodna bacanja.

U zadnjem napadu Mihailovićeva trica je iscurila iz obruča, a Ramljak nije uspio pospremiti odbijanac u koš i Vukovi su proslavili veliku pobjedu.

Cibona je imala izvrsnu šutersku večer (14/37 za tri), iako nije ni Zadar zaostajao puno (13/36), ali su gosti zato dominirali u skoku (37-31).

Žan Mark Šiško bio je najbolji igrač Cibone s 12 koševa, deset skokova i četiri asistencije, dok je Justin Roberson također ubacio 12 poena. Jedini uistinu raspoloženi u zadarskim redovima bili su Vladimir Mihailović s čak 30 koševa te Lovro Mazalin s 15 koševa i 13 skokova.

Druga utakmica igra se u utorak ponovno u Zadru, a onda serija seli u Zagreb.