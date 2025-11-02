Ante Delija: ‘Pokraden sam, ne prihvaćam poraz kad se krše pravila’

Podijeli :

Ante Delija doživio je poraz od Walda Cortesa-Acoste, koji ga je nokautirao već u prvoj rundi i nanio mu prvi neuspjeh u UFC karijeri. Time je Delija ostao bez prilike za drugu uzastopnu pobjedu koja bi ga približila borbi s borcem iz vrha teške kategorije i potencijalnom napadu na pojas.

Nakon meča, Delija se oglasio na Instagramu izrazivši nezadovoljstvo načinom na koji je borba završila.

“Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je bilo pokraj. Želim vidjeti snimku tog trenutka! Sudac nije signalizirao ‘time-out’, nego je prekinuo borbu i proglasio mene pobjednikom, što se kasnije ne može mijenjati. Protivnik je u međuvremenu sjedio i odmarao dok se pregledavala snimka – što pravila ne dopuštaju! Replay je korišten nakon prekida, a tada borba više ne bi smjela biti nastavljena. Ne tražim ništa osim poštenja – ne bježim od poraza, ali ne prihvaćam ga kad se pravila krše i kad sam pokraden,” napisao je Delija.

Do kontroverze je došlo tri i pol minute prije kraja prve runde, kada je sudac Mark Smith prekinuo borbu jer se činilo da se Acosta ne brani. Delija je tada već slavio pobjedu, no Acosta je tvrdio da je pogođen u oko. Pregledom usporene snimke utvrđeno je da mu je prst Delijine lijeve ruke zaista ušao u lijevo oko, što je prema pravilima značilo da se meč mora prekinuti i proglasiti “no contestom”.

Unatoč tome, borba je, na iznenađenje MMA stručnjaka i gledatelja, nastavljena i Acosta je potom pobijedio tehničkim nokautom. Time su prekršena jasna pravila MMA-a koja navode da se snimka smije pregledavati samo nakon službenog završetka borbe, a nakon toga meč se više ne može nastaviti.

Dodatno, tijekom prekida u kavez su ušli Acostini treneri i unesen je stolac na kojem je borac sjedio, što također nije dopušteno. Najveće kršenje pravila ipak ostaje nastavak borbe nakon korištenja video snimke, zbog čega je Delija objektivno oštećen i s pravom nezadovoljan ishodom.