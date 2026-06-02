Zvijezda od 40 milijuna ozlijedila se na zagrijavanju pred prijateljsku utakmicu i propušta SP

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver

Golemi peh zadesio je austrijsku nogometnu reprezentaciju pred Svjetsko prvenstvo.

Jedan od ključnih igrača reprezentacije i član RB Leipziga, Christoph Baumgartner doživio je ozljedu na zagrijavanju prije pretposljednje prijateljske utakmice. Iako su se u taboru Austrije nadali dobrim vijestima, liječnički nalazi pokazali su da ovaj 26-godišnji veznjak ne može nastupiti na Svjetskom prvenstvu

POVEZANO VIDEO / Austrija svladala Tunis u Beču, zvijezda Bayerna ‘pocrvenila’

Austrijski nogometni savez objavio je kako se 26-godišnji veznjak ozlijedio na zagrijavanju uoči pretposljednjeg pripremnog dvoboja za SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Detaljni liječnički pregled ugasio je svaku nadu te je potvrđeno da neće uspjeti sanirati ozljedu na vrijeme za turnir.

Baumgartner je dosad u dresu Austrije upisao 58 nastupa i pritom postigao 19 golova. Iza njega je fantastična klupska sezona u kojoj je za Leipzig u svim natjecanjima isporučio 17 golova i devet asistencija, a njegova se vrijednost na Transfermarktu kreće oko 40 milijuna eura.