Sigurdsson objavio konačan popis igrača za Europsko prvenstvo u rukometu

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Nepoznanica više nema. Nakon večerašnjeg treninga, odnosno uoči sutrašnjeg puta u Hannover na novu provjeru protiv Njemačke, hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je konačni popis igrača koje vodi na 17. Europsko prvenstvo kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine.

S popisa 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu i odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Oni će nastaviti s treninzima u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu biti pozvani naknadno.

Izbornik tako na EHF EURO 2026. godine vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Inače, reprezentacija sutra putuje u Hannover gdje je čeka drugi test protiv Njemačke. U prvom su slavili naši gosti 29:32.

Hrvatska se neće vraćati iz Njemačke doma već će tri dana trenirati u tom gradu, a zatim 15. siječnja otputovati u Malmo koji je grad domaćin naše skupine na europskoj smotri. Kao što je poznato, Hrvatska prvi susret igra 17. siječnja u 18.00 sati protiv Gruzije. Dva dana poslije u istom terminu čeka ih Nizozemska, a zadnji susret prvog kruga protiv jednog od tri domaćina Švedske na rasporedu je 21. siječnja u 20 sati i 30 minuta. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F. Finalni vikend igra su Herningu.

Evo konačne liste igrača koji idu na EHF EURO 2026: