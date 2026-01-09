Sigurdsson objavio konačan popis igrača za Europsko prvenstvo u rukometu

Nepoznanica više nema. Nakon večerašnjeg treninga, odnosno uoči sutrašnjeg puta u Hannover na novu provjeru protiv Njemačke, hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je konačni popis igrača koje vodi na 17. Europsko prvenstvo kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine.

S popisa 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu i odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Oni će nastaviti s treninzima u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu biti pozvani naknadno.

Izbornik tako na EHF EURO 2026. godine vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Inače, reprezentacija sutra putuje u Hannover gdje je čeka drugi test protiv Njemačke. U prvom su slavili naši gosti 29:32.

Hrvatska se neće vraćati iz Njemačke doma već će tri dana trenirati u tom gradu, a zatim 15. siječnja otputovati u Malmo koji je grad domaćin naše skupine na europskoj smotri. Kao što je poznato, Hrvatska prvi susret igra 17. siječnja u 18.00 sati protiv Gruzije. Dva dana poslije u istom terminu čeka ih Nizozemska, a zadnji susret prvog kruga protiv jednog od tri domaćina Švedske na rasporedu je 21. siječnja u 20 sati i 30 minuta. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F. Finalni vikend igra su Herningu.

Evo konačne liste igrača koji idu na EHF EURO 2026:

  1. DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 47 nastupa/ 3 pogotka
  2. MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 34 nastupa / 0 pogodaka
  3. DINO SLAVIĆ – LIMOGES  HANDBALL 10 nastupa / 0 pogodaka
  4. DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN  66 nastupa / 159 pogodaka
  5. MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 58 nastupa / 148 pogodaka
  6. ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 47 nastupa / 115 pogodaka
  7. TIN LUČIN – RK NEXE  55 nastupa / 144 pogodaka
  8. MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG 107 nastupa / 129 pogodaka
  9. LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 131 nastupa / 348 pogodaka
  10. IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 14 nastupa / 20 pogodaka
  11. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 4 nastupa / 8 pogodaka
  12. IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 66 nastupa / 314  pogodaka
  13. MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL 45 nastupa / 83 pogodaka
  14. LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 46 nastupa / 111 pogodaka
  15. MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK P. SZEGED 44 nastup / 180 pogodaka
  16. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 61 nastup / 199 pogodaka
  17. LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 41 nastupa / 26 pogodaka
  18. VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 47 nastupa / 87 pogodaka
  19. ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 2 nastupa / 4 pogotka
  20. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 14 nastupa / 16 pogodaka

