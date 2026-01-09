Sigurdsson objavio konačan popis igrača za Europsko prvenstvo u rukometu

Nepoznanica više nema. Nakon večerašnjeg treninga, odnosno uoči sutrašnjeg puta u Hannover na novu provjeru protiv Njemačke, hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je konačni popis igrača koje vodi na 17. Europsko prvenstvo kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine.
S popisa 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu i odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Oni će nastaviti s treninzima u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu biti pozvani naknadno.
Izbornik tako na EHF EURO 2026. godine vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Inače, reprezentacija sutra putuje u Hannover gdje je čeka drugi test protiv Njemačke. U prvom su slavili naši gosti 29:32.
Hrvatska se neće vraćati iz Njemačke doma već će tri dana trenirati u tom gradu, a zatim 15. siječnja otputovati u Malmo koji je grad domaćin naše skupine na europskoj smotri. Kao što je poznato, Hrvatska prvi susret igra 17. siječnja u 18.00 sati protiv Gruzije. Dva dana poslije u istom terminu čeka ih Nizozemska, a zadnji susret prvog kruga protiv jednog od tri domaćina Švedske na rasporedu je 21. siječnja u 20 sati i 30 minuta. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F. Finalni vikend igra su Herningu.
Evo konačne liste igrača koji idu na EHF EURO 2026:
- DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 47 nastupa/ 3 pogotka
- MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 34 nastupa / 0 pogodaka
- DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL 10 nastupa / 0 pogodaka
- DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 66 nastupa / 159 pogodaka
- MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 58 nastupa / 148 pogodaka
- ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 47 nastupa / 115 pogodaka
- TIN LUČIN – RK NEXE 55 nastupa / 144 pogodaka
- MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG 107 nastupa / 129 pogodaka
- LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 131 nastupa / 348 pogodaka
- IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 14 nastupa / 20 pogodaka
- DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 4 nastupa / 8 pogodaka
- IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 66 nastupa / 314 pogodaka
- MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL 45 nastupa / 83 pogodaka
- LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 46 nastupa / 111 pogodaka
- MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK P. SZEGED 44 nastup / 180 pogodaka
- FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 61 nastup / 199 pogodaka
- LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 41 nastupa / 26 pogodaka
- VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 47 nastupa / 87 pogodaka
- ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 2 nastupa / 4 pogotka
- JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 14 nastupa / 16 pogodaka
