Doček brončanih rukometaša bit će i u BiH, evo gdje i kada

Uspjeh rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu izazvao je poseban ponos u Ljubuškom, gdje su četiri igrača ponikla u RK Izviđač Agram ispisala još jednu lijepu sportsku priču.

Trener ovog kluba Ivan Džolić nije krio emocije govoreći o trenutku kada su njegovi bivši i sadašnji puleni stajali na pobjedničkom postolju.

“Teško je riječima opisati osjećaj kada vidiš momke iz svog grada kako osvajaju medalju na europskoj sceni. To je trenutak na koji smo svi u klubu izuzetno ponosni“, rekao je Džolić u izjavi za Bljesak.info.

Ljubuški će svojim rukometašima prirediti i svečani doček. Prema najavama, događaj će biti održan u srijedu, 4. veljače, u sportskoj dvorani Osnovne škole Marka Marulića, s početkom u 12 sati.

“Očekujemo dolazak naših igrača, ali i još nekoliko reprezentativaca. Grad Ljubuški je preuzeo organizaciju dočeka i na taj način želi iskazati zahvalnost i priznanje našim momcima za veliki uspjeh“, istakao je Džolić.

Posebno emotivan trenutak, kako kaže, bio je vidjeti ime Ljubuškog istaknuto među najboljima u Europi.

“Zastava s natpisom Ljubuški na takvoj sceni ima posebnu težinu. Vjerujem da je svakom našem sugrađaninu srce bilo puno dok je gledao Mateja, Davida, Ivana i Dijana – momke koji su prve rukometne korake napravili upravo u Izviđaču“, zaključio je trener ljubuškog kluba.