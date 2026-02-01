Ako Hrvatska osvoji broncu bit će dočeka! Evo kakav je plan

Podijeli :

Uros Hocevar / kolektiff

Hrvatska od 15.15 sati igra utakmicu za broncu na Europskom prvenstvu protiv Islanda.

Kako SN neslužbeno doznaje, doček za hrvatske rukometaše bit će u poslijepodnevnim satima ponedjeljka samo ako reprezentacija danas pobijedi Island u utakmici za treće mjesto i osvoji brončanu medalju.

Lokacija dočeka je uobičajena kao i uvijek za ovakve svečanosti – ako dobiju broncu, doček će biti u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića.

O programu i detaljima možebitnog dočeka hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji još nema informacija. Za Četvrto mjesto neće biti dočeka.