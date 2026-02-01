Ako Hrvatska osvoji broncu bit će dočeka! Evo kakav je plan

Hrvatska od 15.15 sati igra utakmicu za broncu na Europskom prvenstvu protiv Islanda.
Kako SN neslužbeno doznaje, doček za hrvatske rukometaše bit će u poslijepodnevnim satima ponedjeljka samo ako reprezentacija danas pobijedi Island u utakmici za treće mjesto i osvoji brončanu medalju.
Lokacija dočeka je uobičajena kao i uvijek za ovakve svečanosti – ako dobiju broncu, doček će biti u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića.
O programu i detaljima možebitnog dočeka hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji još nema informacija. Za Četvrto mjesto neće biti dočeka.
