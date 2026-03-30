Srbić morao donijeti tešku odluku, propušta Osijek

Hrvatski olimpijac Tin Srbić zbog ozljede ramena primoran je otkazati nastup na 17. Svjetskom gimnastičkom kupu, koji će se od 9. do 12. travnja održati u Osijeku.

“Došlo je do iznenadne promjene u natjecateljskom planu kod Tina. Cijeli proljetni dio osjeća bolove u desnom ramenu te smo nakon ovog prvog ciklusa natjecanja Svjetskog kupa napravili sve pretrage i ustanovilo se da ima oštećenje na desnom ramenu, točnije rupturu labruma te da bi trebao definitivno smanjiti intenzitet”, otkrio je Tinov trener Lucijan Krce .

“Ako ne dođe do poboljšanja stanja, onda će liječnici odlučiti kako dalje postupiti tom problemu. Uglavnom, trebamo preskočiti i Svjetski kup u Cairu ovoga tjedna i Osijek. Ništa, nadamo se najboljem i da će drugi dio sezone proteći bez ovakvih problema”, dodao je.

Najuspješniji hrvatski reprezentativac na natjecanju u Osijeku, koji je do sada osvojio četiri zlatne, jednu srebrnu i dvije brončane medalje u Gradskom vrtu, drugu godinu zaredom neće moći nastupiti pred domaćim navijačima. Prošle godine, zbog ozljede ključne kosti, morao se povući samo dva dana prije početka natjecanja.

“Puno pametnije je stati, prikočiti, oporaviti se od te ozljede nego forsirati Osijek. Zato ga moram otkazati. Žao mi je, ali moram ovo napraviti za viši cilj”, rekao je Tin Srbić.

A viši cilj je Europsko prvenstvo u njegovom rodnom Zagrebu u kolovozu.

“Generalno se fizički osjećam jako dobro i mislim da ćemo to uspjeti riješiti brzo, pa da se onda mogu početi pripremati za Europsko. To je više-manje to. Pozitivan sam. Vjerujem da ću moći doći u Osijek i bodriti naše reprezentativce u siguran sam, ponovo sjajnoj atmosferi Gradskog vrta”, poručio je Tin.

Hrvatsku reprezentaciju u Osijeku sada će činiti osam reprezentativaca – olimpijci Aurel Benović i Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić, Tijana Korent, Mila Prpić, Sofija Mešter i Christina Zwicker.

Kvalifikacije u kojima će se naći čak 11 olimpijskih medaljaša i deseci najvećih svjetskih i europskih gimnastičkih zvijezda, na rasporedu su u četvrtak i petak, 9. i 10., a velika finala u subotu i nedjelju 11. i 12. travnja.