Odbojkašice Dinama ostale bez Lige prvakinja

Odbojkašice zagrebačkog Dinama ostale su bez Lige prvakinja nakon što su i u uzvratnom dvoboju kvalifikacija.

Odbojkašice Dinama su poražene u Plovdivu od Marice s 0:3 (13:25, 10:26, 20:25).

Bugarke su i u prvom dvoboju u Zagrebu slavile s 3:0.