Odbojkaši Mladosti prvaci Hrvatske

Foto: HAOK Mladost

Nakon što su odbojkašice Mladosti u utorak postale hrvatske prvakinje, u srijedu je to uspjelo i njihovim klupskim kolegama.

Mladostaši su u četvrtom susretu finala doigravanja u Osijeku pobijedili Mursu s 3-0 (25-14, 25-22, 31-29) i s ukupnih 3-1 u pobjedama osvojili titulu prvaka.

Nakon što je Mursa u prvom susretu u Zagrebu slavila 3-0, zagrebačka momčad je izjednačila u Osijeku, a potom u iduće dvije utakmice izdominirali Mursu.

Od prvog je seta bilo vidljivo da Mursa nema rješenja za raznoliku igru Mladosti, sijevalo je sa svih strana, počevši od servisa, smečeva s krajeva mreže, posebice preko sredine, ali i iz drugog polja. Mladost je na kraju odjurila do +11, do 25-14.

U drugom setu je Mursa vodila 18-16, no gosti su uzvratili serijom 6-0 i prednost više nisu ispuštali do kraja, do 25-22. U trećem setu Osječani su vodili 14-11, imali su i 23-21. Mladost je okrenula u 24-23 i imala prvu meč loptu. Gosti je nisu je iskoristili, nego tek četvrtu, za 31-29.

Spyridon Chandrinos je sa 15 poena bio najučinkovitiji u redovima Mladosti, a Sven Jakopec je imao 13 poena. Kod Murse Osijek Leo Andrić sa 25 poena je bio najučinkovitiji.

“Zlato je ovdje, oko vrata. Cijelu sezonu smo se spremali za ovaj trenutak i uspjeli smo. Ponosan sam na svoju ekipu, na cijeli klub. Svi smo bili zajedno u ovome. Čestitam isto i Mursi na dobroj igri. Ponosan sam, sretan sam i idemo jako dalje”, poručio je kapetan Mladosti Tsimafei Zhukouski.

“Nadali smo se da će to biti posljednja utakmica sezone i tako je i bilo. Mislim da nismo igrali najbolju moguću odbojku, ali bili smo tim. Od početka utakmice pokazali smo da smo ovdje da pobijedimo, i pobijedili smo”, ponosan je bio sjajni Grk u redovima Mladosti, Spyridon Chandrinos.