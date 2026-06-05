Hrvatska osvojila prvi set pa stala, Izrael slavio u Osijeku

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Hrvatski odbojkaški savez

Porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci, u Osijeku je Izrael pobijedio s 3-1 (19-25, 25-20, 25-17, 25-19).

Prethodno su u Osijeku igrale i hrvatske odbojkašice koje su unatoč osvojenom prvom setu poražene od Grčke s 1-3, a isti se scenarij dogodio hrvatskim odbojkašima.

Hrvatske odbojkašice porazom otvorile novu sezonu Europske lige

Vrlo dobro je Hrvatska odradila prvi set kojeg je dobila s 25-19, ali je potom Izrael u svakom segmentu bio bolji do kraja dvoboja. Drugu dionicu su Izraelci dobili s 25-20, a potom još uvjerljivije s 25-17.

Dobro su hrvatski igrači parirali do sredine četvrtog seta, ali je tada Izrael pobjegao na 18-13 čime je stvorio ključnu prednost na putu do osvojenog novog seta i pobjede.

Kod Hrvatske je najbolji bio Leo Andrić s 15 ostvarenih poena, dok ih je 11 imao Kruno Nikačević. Ante Kulušić je imao deset poena. U sastavu Izraela najbolji je bio Shay Liberman s 21 poenom.

Novi test za hrvatske odbojkaše je nedjeljni ogled u Osijeku protiv Gruzije.