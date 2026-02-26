UŽIVO OD 18:45 Rijeka po povijesni doseg bez hospitaliziranog trenera Sancheza, stigli sastavi!

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18:45 na Rujevici igraju uzvrat doigravanja za osminu finala Konferencijske lige protiv Omonije. Bijeli iz prve utakmice na Cipru nose minimalnu prednost, ali ključni europski susret dočekuju bez glavnog trenera Victora Sancheza, koji zbog zdravstvenih problema neće voditi momčad. Na klupi će ga zamijeniti pomoćni trener Ramiro Munoz koji je ovako najavio dvoboj.