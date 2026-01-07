Ter Stegen se ozlijedio na treningu i vraća se u Barcelonu

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Marc-Andre ter Stegen zadobio je ozljedu i vraća se iz Saudijske Arabije, gdje se igra Španjolski superkup, u Barcelonu kako bi obavio sve preglede.

Marc-Andre ter Stegen ozlijedio se tijekom treninga u Džedi u utorak. Klub je odmah reagirao i vraća ga u Barcelonu zbog detaljnih pregleda.

Barcelona nije objavila nikakve detalje o kakvoj je ozljedi riječ.

Klub je reagirao i na drugi način – u srijedu iz Barcelone dolazi Diego Kochen, koji bi trebao biti na raspolaganju Hansiju Flicku do kraja turnira.

Neposredno prije polaska u Saudijsku Arabiju Hansi Flick je na konferenciji za medije potvrdio da je Joan García prvi izbor kada je riječ o vrataru, ali je također rekao da neće biti odlazaka.

Ter Stegen se prošle godine oporavio od teške ozljede koljena, no do tada više nije bio u planu kao broj jedan; to je mjesto zauzeo García, a uz Wojciecha Szczęsnyja Nijemac nije ni prva zamjena među čuvarima mreže.

Napeti odnosi između kluba i vratara traju već dugo, a sve je kulminiralo prošle godine kada je došlo do nesuglasica oko medicinske dokumentacije povezane s njegovom ozljedom. Bilo je tu svega – od oduzimanja pa vraćanja kapetanske trake do problema za klub oko registracije novih igrača, no sve se nekako riješilo.

Ipak, ova novonastala misteriozna ozljeda ponovno podgrijava sve priče o mogućem odlasku Ter Stegena. Ove je sezone odigrao samo jednu utakmicu.

To svakako otežava Ter Stegenov položaj uoči Svjetskog prvenstva ove godine, jer se nadao nametnuti kao prvi vratar reprezentacije Njemačke.

Barcelona od 20 sati igra protiv Athletic Bilbaa u polufinalu Superkupa. U drugom polufinalu u četvrtak se sastaju Real Madrid i Atlético Madrid.