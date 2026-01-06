Barcelona iz Saudijske Arabije dovodi bivšeg igrača kako bi zakrpali obranu

Podijeli :

(AP Photo/Phelan M. Ebenhack) via Guliver Image

Barcelona je postigla potpuni dogovor sa saudijskim Al Hilalom oko dolaska portugalskog desnog beka Joãa Cancela na šestomjesečnu posudbu, objavio je poznati nogometni insajder Fabrizio Romano.

Katalonski klub je ranije tijekom ponedjeljka poslao službenu ponudu, nakon čega su pregovori brzo privedeni kraju. Presudnu ulogu imala je Cancelova želja za povratkom u Barcelonu, jer je Al Hilal prethodno bio blizu dogovora s Interom, ali je na koncu odlučio prihvatiti Barçinu ponudu.

Barcelona će transfer realizirati zahvaljujući prostoru u La Liginom salary capu koji se otvorio zbog ozljede Andreasa Christensena, a dolazak Cancela odobrio je i trener Hansi Flick. Prema katalonskim medijima, Flick iznimno cijeni Cancelovu rutinu, taktičku prilagodljivost i mogućnost igranja na obje bočne pozicije u obrani. Ujedno je svjestan da je dovođenje klasičnog stopera u zimskom prijelaznom roku gotovo neizvedivo.

Kako pojačanje na poziciji središnjeg braniča nije realna opcija, Flick je fokus prebacio na drugu osjetljivu točku momčadi – desni bok. Trenutačno je jedina prirodna opcija Jules Koundé, dok su ostala rješenja bila improvizacije, poput Erica Garcíje, koji se na toj poziciji često mučio. Dolaskom Cancela Barcelona dobiva igrača kojem je desni bok prirodna uloga.

Preostaje još samo službena potvrda transfera, nakon čega će se Cancelo vratiti u Barcelonu, za koju je već nastupao u sezoni 2023./24. na posudbi. Blaugrana mu je bila i posljednja europska postaja prije odlaska u Al Hilal, za koji je upisao ukupno 45 nastupa. Tijekom karijere nosio je i dresove Bayerna, Manchester Cityja, Juventusa, Intera, Valencije i Benfice.

Njegov povratak trebao bi donijeti prijeko potrebnu širinu u obrambenoj liniji te Barceloni osigurati iskusnog i dokazanog igrača uoči borbe za trofeje i najviše domete u svim natjecanjima u drugom dijelu sezone.