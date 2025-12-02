Za veznjaka Osijeka sezona je završena: ‘Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće…’

Podijeli :

NK Osijek

Osijek je na svojim službenim stranicama objavio da će veznjak Stanislav Shopov (23) zbog teške ozljede dulje vrijeme izbivati s terena.

“Jedan od treninga naše momčadi u tjednu uoči posljednjeg gostovanja kod Vukovara ’91 bio je, nažalost, nesretan za Stanislava Shopova. Bugarski reprezentativac u našim redovima teže je ozlijedio koljeno lijeve noge i duže ga vrijeme neće biti na nogometnim terenima. Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće biti dijagnosticirano, ali je ipak ruptura u pitanju.

Stoga ga već ove srijede očekuje operacija prednjih križnih ligamenata, a nakon toga i višemjesečni oporavak, što je neizostavno kod takvih ozljeda.. Želimo mu da sve prođe u najboljem redu, a potom i uspješno rehabilitacijsko razdoblje i povratak treninzima, kada za to dođe vrijeme”, objavili su iz Osijeka.

Stanislav Shopov je 23-godišnji bugarski veznjak iz Plovdiva. Nogometnu karijeru započeo je u Botevu iz rodnog grada, gdje je sa 16 godina debitirao za prvu momčad. Nakon kratke epizode u nizozemskom Heerenveenu, s jednim nastupom, vratio se u Bugarsku i 2022. potpisao za CSKA Sofiju.

Prošle sezone za CSKA odigrao je 31 ligašku utakmicu, postigao šest golova i upisao sedam asistencija. Ukupno je u Sofiji skupio 59 nastupa i devet golova u domaćem prvenstvu.

Shopov je i bugarski reprezentativac s tri nastupa za A selekciju, a redovito je nastupao i za mlađe nacionalne kategorije.