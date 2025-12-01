Zekić o Osijeku: ‘Jednostavno, neke stvari su neprihvatljive’

Podijeli :

Hrvatski trener Zoran Zekić komentirao je susret Vukovara i Osijeka (2:2) u sklopu 15. kola HNL-a u Vinkovcima.

“Vukovar je agresivan od starta prvenstva. Znaju za što se bore. Osijek se vjerojatno nije nadao da će se naći u ovom položaju. Dosta je tu grča, dosta je stvari koje prolaze kroz glavu tijekom utakmice. Ulozi su zaista jako veliki, tako da je neriješeno najpravedniji rezultat”, izjavio je Zekić u HRT-ovoj emisiji Stadion pa se prisjetio:

“Točno deset godina i dva mjeseca prošlo je otkad sam prvi put došao za trenera Osijeka. Nalazili smo se u sličnoj situaciji, ali dijametralno suprotnoj što se tiče uvjeta, financija i svega drugog. Totalna neperspektiva. U posljednjih godinu i pol dana svega je nekih 10–12 pobjeda, tako da položaj na tablici otkriva puno problema.​

Nažalost, ima tu puno i ozljeda, puno negativnih stvari. Kad kola krenu nizbrdo, teško ih je vratiti. Nitko od nas tome se nije nadao. Nadam se da će se ipak pronaći pravi trenutak za izlazak iz ove krize, koja već traje malo dulje vrijeme, i da će Osijek biti ondje gdje zaslužuje.”

Komentirao je postoji li opasnost od ispadanja Osijeka.

“Jednostavno, neke stvari su neprihvatljive. Naravno da nitko ne razmišlja o tome da će Osijek ispasti. Za ostanak u ligi moraš imati kontinuitet, nekoliko pobjeda u nizu.​

Unatoč radu Silvija Čabraje i onome što njegova momčad pokazuje, mislim da je Osijek tu u prednosti i da će biti u prednosti i nakon zime. Vjerojatno će se malo i pojačati. Sada Osijek čeka pet utakmica kod kuće. Nadamo se svi da će i to biti njegova prednost.”​

Motivacija, smatra Zekić, ne bi trebala biti upitna.

“To je sve jedan zajednički nazivnik, a zove se kvaliteta. Sad su možda malo glave teške, noge teške, sputani su… Nitko nije očekivao da će biti u ovakvoj situaciji. Teško se na te stvari pripremiti, teško se s time nositi. Jedini je način da se krene pobjeđivati, onda će se lakše igrati”, rekao je Zekić.​

“Hoće li biti promjena? Mislim da bi ih trebalo biti na određen način. Ovdje zapravo nitko ne odgovara ni za što osim trenera. Treneri se mijenjaju, neki ostaju kraće, neki dulje.​

Vlasnici najbolje znaju kakav je njihov trenutak, kakav je momentum i što nosi budućnost. Nadam se da postoji neki strateški plan kako se klub ne bi našao u još težoj situaciji. Ako se događaju promjene, moraju se pripremiti ranije.”

Govorio je i o prijelaznom roku Osijeka.

“Uvijek će treneri reći da im nedostaju dva, tri igrača. Sada se pokazuje da će trebati napraviti zaokret. Momčad Osijeka mora igrati bolji, intenzivniji i dinamičniji nogomet. Svi očekujemo da će nakon zime biti puno bolje”, zaključio je Zekić.