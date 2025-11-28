Sopić nakon remija protiv Vukovara: ‘Ljudi, hladna voda, umivanje i pogledajte gdje smo’

Osijek je dvaput došao do prednosti pogocima Arnela Jakupovića (34.) i Naila Omerovića (55.), no Alen Jurilj je s dva gola, u 53. i 82. minuti, donio bod domaćinu. Momčad Željka Sopića bila je konkretnija i imala bolje prilike, ali je dvaput ispustila vodstvo.

Osijekov trener nakon utakmice je u svom stilu komentirao remi za klupsku televiziju.

Vukovar i Osijek remizirali u sjajnoj utakmici i ostali izjednačeni na dnu

Treneru, na kraju svakome po bod. Imali smo dva puta prednost, činilo se da ćemo utakmicu sigurnije privesti kraju. No, na kraju remi.

“Izrazito sam sretan s ovim remijem. Prije svega čestitao bih momčadi Vukovara na zasluženom bodu. Mislim da smo mi u pojedinim trenucima utakmice morali bolje reagirati na neke stvari. Znači, stvarno da da nikog ne vrijeđam, ali da su nam zabili dva gola iz nekih uigranih akcija ili ne znam što, nego tako da smo zakasnili u nekoj reakciji, u izlasku ili ne znam čemu.

Naravno, uvijek se dogodi više stvari, a to je da ti za šteka realizacija u nekim situacijama. Ponovno kažem, Malenica nas je spasio. Kod prve situacije moram pogledati još jedanput, ali nije mi jasno kako jedan njihov skoči sa naših pet, ali gledajte, ovo je borba za opstanak. Ja bih stvarno želio radi ovih naših navijača, kojih je došlo u enormnom broju, koji su pokazali podršku ovoj ekipi, da smo mi danas pobijedili.

Želio bih da smo u borbi za Europu, ali ljudi, hladna voda, umivanje i pogledajte gdje smo. Tablica nikad ne laže, moramo žestoko raditi da bi iz ovoga gdje smo trenutno na tablici izašli. I mislim da nije jednostavno niti ekipi. Imamo dosta nekih stvari koje ja ne želim uopće potencirati. Ne želim ni staviti naglasak na te naše mlade igrače, buduće dragulje, da oni moraju iznijeti ovu situaciju. To bi bilo suludo.”

Što se tiče učinka, dva gola više nego u prethodne tri utakmice otkako ste preuzeli kormilo. Eto, baš šteta što nije bilo dovoljno za pun plijen.

“A gledajte, to je tako u nogometu. Mislim da smo danas bili sposobni zabiti još koji gol, ali to vam je nogomet. Čestitao bih golmanu Vukovara, obranio je par dosta teških lopti. Ponovno vam kažem, kad imate takvu situaciju, dobijete takav gol pred kraj utakmice, uvuče se nervoza, možete dobiti i treći, tako da sa bodom nisam zadovoljan, ali i to je nešto.

Sutra je novi dan, treba se raditi, treba se pripremiti za Varaždin i najgore bi sad bilo pognuti glavu ili ne znam što. Idemo dalje i to je to. Još jedanput bih se stvarno zahvalio, ovo je nevjerojatno, Osijek je na devetom mjestu, ovoliko ljudi nas dođe podržati i sve. I ne znam, ne znam što bih rekao, stvarno, stvarno sam dirnut i nije nam lako. Ali moramo vjerovati.

Najgore je bilo sad pognuti glavu. Imamo to što imamo, trebamo skupiti redove. Sad kad dođemo na stadion ćemo napraviti rekuperaciju, nema kući, nema kući niti sutra, makar je slobodan dan. Neki mlađi igrači će odigrati za juniore, da jednostavno dobiju utakmicu i svi zajedno idemo u Varaždin po prolaz. To je to.”