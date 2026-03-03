Pereza uzrujao novi poraz Reala, odmah se ljutito spustio u svlačionicu

Podijeli :

LePictorium via Guliver

Nogometaši Getafea priredili su veliko iznenađenje porazivši na gostovanju Real Madrid 1:0 ostvarivši tako prvu pobjedu na Bernabeuu nakon 18 godina.

Posljednji put Getafe je u Madridu pobijedio Kraljevski klub u veljači 2008. 1:0, a gol odluke je zabio Ikechukwu Uche. Ovoga puta junak u gostujućoj pobjedi bio je Martin Satriano postigavši u 39. minuti sjajan gol sa 20-tak metara.

POVEZANO VIDEO / Senzacija na Bernabeuu: Real kući izgubio od Getafea nakon 18 godina

Prema pisanju španjolskih medija, predsjednik Reala Florentino Perez bio je iznimno ljutit nakon utakmice.

Perez se odmah nakon susreta spustio u svlačionicu gdje je održao izravan i vrlo oštar razgovor s igračima, a kritike nisu zaobišle ni trenera Alvara Arbelou.

Navodno ljutiti Perez nije skrivao nezadovoljstvo te je igračima jasno poručio kako takva izvedba ne priliči klubu poput Real Madrida. Navodno je ton bio povišen, a atmosfera izuzetno napeta.

Ovakvo nezadovoljstvo Pereza se rijetko viđa pa španjolski mediji pišu da je ovo bio trenutak koji jasno pokazuje koliko je situacija ozbiljna.

Real Madrid je sad na drugom mjestu ima četiri boda manje od vodeće Barcelone.