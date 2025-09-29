Navijači Reala: Dragi Perez, ima jedan mladić od 40 godina imena Luka Modrić…

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

Navijači Real Madrida ne mogu prežaliti odlazak našeg kapetana Luke Modrića.

Modrićev novi klub Milan u nedjeljnom je derbiju 5. kola talijanskog prvenstva na San Siru svladao aktualnog prvaka Napoli (2:1), a kapetan Vatrenih odigrao je još jednu sjajnu utakmicu.

Milan je upisao i četvrtu pobjedu u nizu te je preuzeo vodeću poziciju na ljestvici Serie A. Modrić je na terenu vodio glavnu riječ te je zasjenio i veliko Napolijevo pojačanje Kevina De Bruynea.

Modrić je ovog ljeta nakon 13 godina napustio Real kao najtrofejniji igrač u njegovoj povijesti, ali mnogi se navijači kraljevskoga kluba još ne mogu pomiriti s njegovim odlaskom.

“Dragi Florentino Perez, postoji mladić od 40 godina imena Luka Modrić, koji sjajno igra za Milan. Izgleda tako kompletno u veznom redu, kreativan je i ima čaroban dodir vanjskom nogom. Drži budno oko na njemu, on je baš vrsta veznjaka koja je potrebna Realu, poseban talent, posebna budućnost sigurno”, napisao je u objavi administrator na Instagram stranici The Madrid Views koja okuplja više od 600 tisuća pratitelja.