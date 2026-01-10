Kovač jednim potezom oduševio voditeljicu: ‘Pravi je džentlmen’

Podijeli :

xArnexAmbergx via Guliver

Eintracht Frankfurt ugostio je Borussiu Dortmund Nike Kovača na otvaranju 16. kola Bundeslige, a taj je susret pružio veliko uzbuđenje.

Na kraju je nakon drame utakmica završena remijem 3:3, a puno se priča o potezu hrvatskog trenera i prije početka susreta.

POVEZANO VIDEO / Kovačeva Borussia primila gol u 92. minuti pa u nevjerojatnoj drami ipak osvojila bod

Naime, uoči utakmice Kovača je intervjuirala voditeljica Andrea Kaiser koja nije skrivala oduševljenje njegovim manirima.

“Niko Kovač pravi je džentlmen. Drži mi kišobran i mislim da je to jako lijepo. Hvala ti na tome. Sad možemo otvoreno pričati. Bio si trener Bayerna, ali kakav ti je povratak u Frankfurt? Ne može sve biti isto otkad si otišao. To je kao da si prekinuo vezu s nekim”, upitala je voditeljica na što je Kovač u programu Sat 1 televizije odgovorio:

“Bayern, Eintracht Frankfurt i Borussia Dortmund su veliki klubovi. Moram biti iskren, Frankfurt mi je bio prva stanica u Bundesligi kad sam postao trener. Moje srce je tu.”