Štimac nezadovoljan suđenjem nakon poraza: ‘Ovo ne pripada Europa ligi’

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Zrinjski, aktualni prvak BiH, poražen je 0:2 od Utrechta u prvoj utakmici play-offa Europa lige.

Nizozemci su poveli u 39. minuti preko Davida Mina iz penala, a konačnih 0:2 postavio je Victor Jensen u 85. minuti. Momčad Igora Štimca završila je susret s igračem manje nakon što je u sudačkoj nadoknadi Petar Mamić dobio drugi žuti karton.

To je ujedno prvi poraz Zrinjskog pod vodstvom Štimca, dok je Utrecht i prije dvoboja slovio za velikog favorita, što je priznao i sam trener mostarskog kluba.

VIDEO / Štimčev Zrinjski izgubio prvu utakmicu playoffa Europa lige Štimac nakon osiguravanja europske jeseni: Ostvarili smo cilj, igračima sam dozvolio i pivo

“Ostaje gorčina nakon ovakvog rezultata. Čestitam svojim igračima na htijenju, mudrosti i svemu što su pokazali. U nogometnom smislu predstavili su klub na visokoj razini i izdominirali kvalitetnog protivnika. Nedostajali su golovi, a za njih se igra. To je razlika koja nas dijeli od velikog iskoraka, ali radit ćemo i bit ćemo uporni”, rekao je Štimac nakon utakmice pa najavio nedjeljni ogled sa Želježničarom u prvenstvu BiH:

“Želim što prije zaboraviti ovo i okrenuti se Željezničaru. Teško je očekivati nešto spektakularno u Utrechtu nakon 0:2, sada moram osvježiti momčad i pripremiti je za prvenstvo.”

Osvrnuo se i na suđenje:

“Sve se vidjelo, mislim da sudac neće dobiti prolaznu ocjenu jer ovakvo suđenje ne pripada Europa ligi. Navijačima hvala na podršci, zaslužili smo svaki njihov aplauz. Obećavam da ćemo uvijek ostavljati srce i dušu na terenu, a rezultat je u Božjim rukama”, zaključio je Štimac.

Utakmicu je vodila bugarska sudačka postava. Glavni sudac bio je Georgi Kabakov, asistenti na linijama Martin Margaritov i Martin Venev, dok je četvrti sudac bio Volen Chinkov. Za VAR je bio zadužen Dragomir Draganov, a AVAR je bio Nikola Popov.