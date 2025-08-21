VIDEO / Štimčev Zrinjski izgubio prvu utakmicu playoffa Europa lige

Podijeli :

David Min pogodio je iz jedanaesterca u 39. minuti, a Victor Jensen potvrdio pobjedu gostiju golom u 85. Zrinjski je susret završio s igračem manje nakon što je Petar Mamić u sudačkoj nadoknadi zaradio drugi žuti karton.

Ovo je prvi poraz za Igora Štimca otkako je preuzeo klupu mostarskog kluba ovog ljeta. Utrecht je i prije utakmice slovio kao veliki favorit, što je i sam Štimac priznao na konferenciji za medije.

Bez obzira na konačan ishod dvomeča, Zrinjski će i ove sezone igrati u Europi – u slučaju ispadanja iz Europa lige, osiguran im je plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Podsjetimo, prošle sezone nisu uspjeli izboriti to natjecanje jer ih je u play-offu s ukupnih 7:0 izbacio portugalski Vitoria Guimaraes, dok su godinu ranije igrali u skupini, ali završili posljednji bez plasmana dalje.